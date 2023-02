Im Lei-lei-Rhythmus

Heute ist der zweite Nationalfeiertag in Österreich: Der Faschingsdienstag. Jener Tag, an dem sich das Volk vor den FernsehgerĂ€ten versammelt, um sich im gemeinsamen Lei-lei-Rhythmus die Schenkel wund zu klatschen beim „Villacher Fasching“. Also in einer Welt, in der Frauen entweder hĂ€sslich oder notgeil sind, MĂ€nner betrunken oder impotent und Politiker auf jeden Fall dumm wie zehn Meter Gartenzaun.

Die ertragen das ganz gut, denn sie wissen: Fasching stabilisiert MachtverhĂ€ltnisse, indem er einmal im Jahr ganz kurz diese MachtverhĂ€ltnisse umkehrt und damit das Überdruckventil der Unzufriedenheit öffnet.

An dieser Stelle fĂ€llt uns der Orang-Utan Vladimir ein. Vladimir starb dieser Tage im hohen Alter von 50 Jahren im Schönbrunner Tiergarten. Wahrscheinlich hat Vladimir uns gut gekannt, er konnte uns ja jeden Tag besichtigen. Vielleicht hielt Vladimir uns alle fĂŒr verkleidete Affen.