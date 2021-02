Hoteleröffnung trotz Corona

Nicht mehr cool. Vergangene Woche summte es bereits am Balkon der Wohnung in Wien. Vielleicht war es eine Fliege. Um dem Brummen und Zwitschern im Freien zuzuhören und um den Kaffee zu genießen, musste man sich nicht mehr in eine dicke Jacke einhüllen. Das ist einerseits schön, andererseits nicht cool. „Jeden Tag werden ,Hitze’-Rekorde gebrochen“, twitterte Meteorologe Marcus Wadsak. „Wir erleben Wetter, wie wir es noch nie erlebt haben.“ Man werde sich wegen des Klimawandels daran gewöhnen müssen.

Zur Abkühlung. Es heißt also, für Abkühlung vor allem in den und rund um die Städte sorgen: Begrünung ist das große Thema. Ein Baum kann die gefühlte Temperatur in seinem Schatten um bis zu 15 Grad senken. Für Balkone tun es auch kleinerer Pflanzen. Sie sind hübsch – und sie könnten Insekten Nahrung und ein Zuhause geben.