Was hier stehen sollte, aber doch nicht steht

Eigentlich sollte sich diese Kolumne darum drehen: Die Überraschung, die eine Nichte der Kolumnistin in petto hatte, weil sie die halbe Familie zum Marathon in Graz anmeldete, um gemeinsam in der Staffel zu laufen. Heimlich, als verfrühtes Geburtstagsgeschenk.

Eigentlich sollte diese Kolumne aus diesem Grund darum gehen, dass die im Wohlfühltempo einer Schnecke laufende Kolumnistin schon vorab mit dem zu erwartenden Tempo von Nichte und Neffe – junge, trainierte Erwachsene mit Triathlon-Erfahrung bzw. in Triathlon-Vorbereitung – ein bisschen hadert. Weil sie nicht das schwächste Glied in dieser Familienlaufkette sein will, denn auch der Ehemann läuft schneller, jedenfalls in Laufveranstaltungen, da hat er mehr Biss als seine Frau. Eigentlich sollte diese Kolumne um die von der Kolumnistin so ungeliebten Intervall-Läufe gehen, die aber nötig sind, um Tempo auf die Laufstrecke zu kriegen.