Hinter Schloss und Riegel
Der 29-Jährige ist in 40 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Warum sich die Urteilsverkündung des bereits am 19. März zu Ende gegangenen Prozesses bis Anfang Juni verzögert, erklärt Norwegens älteste noch bestehende Tageszeitung Adresseavisen: „Bei einem Verfahren mit 40 Anklagepunkten, sechs betroffenen Frauen und Schadensersatzforderungen in Höhe von rund 180.000 Euro ist dieses Vorgehen üblich.“
Marius kommt als 3-Jähriger ins Königshaus, weil sich seine Mutter in Kronprinz Haakon verliebt. Auch wenn er kein Mitglied der Königsfamilie ist, stürzt er die norwegische Monarchie in eine missliche Lage.
Auch Royals geraten mit dem Gesetz in Konflikt.
2011 finden bei Iñaki Urdangarin, dem Schwiegersohn des damaligen spanischen Königs Juan Carlos, Hausdurchsuchungen
statt. Der Ex-Berufshandballer, der durch die Heirat mit Infantin Cristina zum Herzog von Palma geadelt wird, steht im Verdacht, sich auf illegale Weise „öffentlicher Gelder“ bemächtigt zu haben. 2017 wird Inaki zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt.
Die frühere Königin Beatrix der Niederlande kommt als Schülerin mit ihrer Schwester, Prinzessin Irene, an einem Obstgeschäft vorbei. Sie stehlen einige der süßen Früchte. Dabei werden sie erwischt und landen im Gefängnis. Mutter Königin Juliana wird über den Vorfall und auch über das Strafausmaß informiert: zwei Stunden Gefängnis. Diese nimmt die Gelegenheit als Erziehungsmaßnahme wahr und befiehlt: „Machen Sie drei Stunden draus!“
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