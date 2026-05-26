Hinter Schloss und Riegel

Der 29-Jährige ist in 40 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Warum sich die Urteilsverkündung des bereits am 19. März zu Ende gegangenen Prozesses bis Anfang Juni verzögert, erklärt Norwegens älteste noch bestehende Tageszeitung Adresseavisen: „Bei einem Verfahren mit 40 Anklagepunkten, sechs betroffenen Frauen und Schadensersatzforderungen in Höhe von rund 180.000 Euro ist dieses Vorgehen üblich.“

Marius kommt als 3-Jähriger ins Königshaus, weil sich seine Mutter in Kronprinz Haakon verliebt. Auch wenn er kein Mitglied der Königsfamilie ist, stürzt er die norwegische Monarchie in eine missliche Lage.