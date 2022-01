Hier spricht Ugluk

Die Welt wird von einer Elite von Reptilienmenschen beherrscht. Donald Trump ist ein Krieger des Lichts. Das 5 G-Mobilfunknetz wird unsere Hirne kochen. Geimpfte sind keine Menschen mehr. Im Irak befindet sich ein Sternentor, durch welches Aliens durchspazieren.

Keine Verschwörungstheorie ist blöd genug, um nicht von einigen geglaubt zu werden. (Im Gegenteil: Je höher die Einstiegshürde ist, umso mehr wird eine sektenhafte Geheimlehre sexy für ihre Opfer.) Lustigstes Beispiel: Die Theorie, wonach die Stadt Bielefeld nicht existiert – erfunden als Satireprojekt, wird von vielen geglaubt.

Daher heute und hier die ganze Wahrheit: Ihr Autor ist in Wahrheit eine 100 Meter lange außerirdische Zimtschnecke namens Ugluk, die mithilfe von Geheimwaffen, welche in Nordkorea aus Atommüll und einem mumifizierten Nasenrammel von Kim Il-Sung zuammengeschraubt werden, die Menschheit in Hansi Hinterseers Moonboots verwandelt. Wacht endlich auf! 1+1 = 27,593hudriwudri.