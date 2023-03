Unsere geschätzte Leserin R. hat sich einen Sitzball gekauft. In der Gebrauchsanweisung stand über mögliche Risiken und Gefahren: „... wird die Sicherheit des Balles infrage gestellt, da der Ball plötzlich zerreißen könnte und zu einem Herunterfall der Person, die auf dem Ball sitzt, führen.“ Das Wort „Herunterfall“ ist natürlich wunderschön, obwohl es in Österreich korrekt „Herunterfallung“ heißen müsste.

Währenddessen bläst draußen der Sturm, was zum Umfall von Menschen und Gegenständen führen kann. Und in Österreichs Innenpolitik wartet man gespannt, ob es zu einer Hin- bis Entfallung der SPÖ-Chefin kommt.

In Japan hat man andere Sorgen: Da wurden drei junge Menschen festgenommen, weil sie durch unhygienische Streiche in einem Sushi-Lokal Auffallung provoziert hatten – einer trank z. B. Soja-Soße direkt aus der Flasche. In Japan spricht man jetzt allen Ernstes von „Sushi-Terror“, und manchmal denkt man sich: Japaner müsste man sein.