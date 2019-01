Hat hier jemand Feuer?

Dass in den Kinos, an denen er beim Streunen vorbeikommt, Howard-Hawks-Filme laufen, bringt uns zum Bundespräsidenten.

Der durfte im Rahmen einer neuen Filmreihe im Votivkino nun einen Film auswählen. Konsequenterweise hat er sich für seinen Lieblingsfilm, John Houstons „The Maltese Falcon“, entschieden. Humphrey Bogart spielt in dem Film-Noir-Klassiker den Detektive Sam Spade. Im Anschluss an die Vorstellung am 17. Jänner wird Van der Bellen erzählen, was ihm an dem Film gefällt. Möglicherweise ist es das halb spöttische, halb leidende Bogartsche Stirnrunzeln, das auch dem Bundespräsidenten eigen ist.