Es ist noch nicht so lange her, da war Camilla Parker Bowles die unbeliebteste Person im Vereinigten Königreich, die Feindin der lieben Diana, der „Rottweiler“ (und der jetzige König Charles war eine Witzfigur, die gerne Camillas Tampon sein wollte). Jetzt ist sie Königin, oder zumindest beinahe – ihr offizieller Titel lautet „Queen Consort“, also Königin-Gemahlin. Und die meisten Engländer schätzen sie wegen ihrer Verlässlichkeit und ihres trockenen Humors.

Oft fragt man sich ein wenig verblüfft, warum die jetzt nicht gerade lebenswichtigen Unübersichtlichkeiten im Privatleben von Königs so viele Menschen interessieren. Vielleicht, weil die öffentlich vorleben, was viele von uns kennen: Person A und Person B lieben einander. Beide sind verheiratet. Leider nicht miteinander. Ja, solche originellen Einfälle hat das Leben oft.

Dass es für Camilla und Charles eine Art Happy end gegeben hat, empfinden viele vermutlich als beruhigend.