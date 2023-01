Frau Bebraneks Buch

Herr Sussex, genannt Harry, hat also ein Buch geschrieben. Damit will er nach eigener Aussage seine Kritik an der Sensationspresse zum Ausdruck bringen. Interessanterweise versorgt er genau eben diese durch das Buch mit vielen Details, auf die die Welt gewartet hat, etwa über seinen Penis.

Auch Georg Gänswein, ehemals Privatsekretär von Papst Benedikt, hat ein Buch geschrieben, er schreibt darin, dass Papst Franziskus kein Guter ist. Bemerkenswert ist, dass beide jetzt erklären, mit ihrem Buch „die Wahrheit“ verkünden wollen.

Jetzt warten wir darauf, dass auch Richard Lugner („Ich lese Schopenhauer“), Kommissar Rex („Ich hasse Wurstsemmeln“) und Frau Bebranek („Frau Pospisil von der Viererstiege schaut immer so komisch“) Bücher schreiben. Irgendwann haben dann alle Bücher geschrieben.

„Geschwätz tötet“, hat übrigens Papst Franziskus gesagt. Zumindest nervt es.