Es ist Zeit ...

... gehen. 10.000 Schritte pro Tag werden oft als magische Marke ausgegeben. Das ist in einem normalen Alltag sehr ambitioniert. Wer U-Bahn-Fahren in der Krise, im gefühlt immerwährenden Lockdown, durch Spazieren ersetzen will, kann die mehr als sechs Kilometer schaffen. Die Empfehlung: rein in die Parks, mit etwas Glück sieht der Fußgänger in der Früh, wie die Lipizzaner im Burggarten bewegt werden. Da kann man schon kurz pausieren. Denn laut so mancher Studie tun es ein bisschen weniger als die 10.000 Schritte für die Gesundheit genauso.