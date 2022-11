Alle haben derzeit viel zu tun. Es gilt, das gefĂŒrchtete Lied „Last Christmas“ möglichst großrĂ€umig zu umfahren. (Im Freundeskreis gibt es jedes Jahr einen Wettbewerb – wer das Lied als Letzter hört, hat gewonnen.) Es gilt, Punsch unfallfrei zu verdauen. Es gilt, die Wohnung möglichst nicht zu heizen, um dem Klimawandel, Putin und den Energiepreisen eins auszuwischen. Und schließlich ist da draußen auch noch eine Fußball-WM an der Arbeit, die man, je nach Neigung, versĂ€umen oder keineswegs verpassen will.

Und Weihnachtsgeschenke muss man ja auch noch besorgen (hier sei, wie jedes Jahr, ein PlĂ€doyer fĂŒr den Socken gehalten – Socken verdecken AnrĂŒchiges, und das kann man derzeit besonders gut brauchen).

Langsam biegt das Jahr in jene Zeit ein, in der man statt „Mahlzeit“ mit „einen guten Rutsch“ grĂŒĂŸt und in der sich vor den Feiertagen nichts mehr ausgeht. Wenn man GlĂŒck hat, auch nicht mehr, sich Sorgen zu machen.