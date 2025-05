Ein Wettbewerb im Beleidigtsein

Liebes Kulturamt!

Als ich zuletzt ein Wiener Theater besuchte, sah ich in der Pause den Direktor des Hauses, der dreinschaute wie sieben Tage Regenwetter und keinen Blick für seine Besucher übrig hatte. Ich frage nun Sie: Tragen Sie vielleicht schuld an seiner üblen Laune? Traktieren Sie ihn zu sehr? Hat ihn eine Schauspielerin in den Po gebissen? Ich möchte einen Antrag einbringen: auf zwingendes Lächeln der Intendanten dem Publikum gegenüber – sonstfalls Streichung der Subventionen. Mit freundlichen Grüßen, M. M.

Sehr geehrter M. M.!

Wir bestätigen hiermit den Erhalt Ihres Schreibens und das Einlangen Ihres Antrages mit der Geschäftszahl 01/2025. Sie waren nicht der Einzige, der sich nach Öffnung dieses Kulturamtes an uns gewandt hat – offensichtlich gibt es ein Bedürfnis, Freude und Empörung über das Kulturleben in diesem Land zu teilen. Und ebenso offensichtlich werden Ihre Anliegen von den Kulturinstitutionen kaum gehört.