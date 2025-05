Ein Antrag auf Deppensteuer

Da Sie sich in Ihrem Schreiben auf keinen konkreten Fall beziehen, können wir dazu auch nur allgemein Stellung nehmen: ganz allgemein ist es gemein und sogar unerträglich, mit welcher Aggression man heutzutage konfrontiert ist.

Am häufigsten beschweren sich die Menschen in unserem Amt über die mangelnde Kultur im Straßenverkehr. So gibt es in der als freundlich bekannten Wienerstadt zahlreiche Orte, an denen Autolenker, Radfahrer und Fußgänger täglich aneinandergeraten wie wild gewordene Boxer. Angeblich gibt es bereits Wettbüros, wo man viel Geld darauf setzen kann, wer dort wem zuerst eine tuscht. Das müsste man besteuern.

Immer wieder hören wir von Situationen, bei denen ein Autofahrer einen in der Straßenmitte hechelnden KampfLastenradler theatralisch mit quietschenden Reifen überholt, um von jenem bei der nächsten Ampel wieder ausgebremst zu werden. Wer als Fußgänger zu nahe kommt, muss um sein Leben fürchten. Auch im Supermarkt, in Öffis, sogar im Amt geht es heiß her.