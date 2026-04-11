Acht Millionen Ornithologen für ein paar Windräder

Österreich hat angeblich acht Millionen Teamchefs, doch mittlerweile genauso viele Ornithologen. Ich war in Niederösterreich bei einer Diskussion über den Bau etwaiger Windräder. Das Hauptargument dagegen lautete: „Die Vögel werden alle sterben!“

Als dann der Vorsitzende fragte: „Welche Vögel meinen Sie?“, antwortete eine Dame: „Na, die mit den Flügeln.“ Zumindest wird der neuseeländische Kiwi aufatmen, denn der ist mit seinen extrem zurückgestutzten Flügeln nicht Zielgruppe des drehenden Sensenmanns.

„Das ist ein KI-Rotkehlchen!“

Ein älterer Herr zeigte über den Beamer ein Foto von einem dänischen Windrad, vor dem ein lebloser Vogel lag. Ein Teilnehmer rief laut: „Das ist ein KI-Rotkehlchen!“ Eine Frau ergänzte: „In Deutschland hat jetzt ein AfD-Gemeinderat in der Nacht heimlich tote Vögel in einem Windpark verstreut, um das am nächsten Tag als Skandal anzuzeigen!“ Vielleicht entsteht da gerade im Energiesektor ein ganz neuer Beruf: Toter-Vogel-Züchter.