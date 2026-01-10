Wie macht die Kuh? Klaus Eckel über die KI, die Tiere versteht

Mittlerweile leide ich unter einem KI-Burnout. Es erscheinen täglich mehrere Artikel, in welchen Bereichen ChatGPT & Co. die Welt noch revolutionieren werden. KI in der Radiologie, KI beim Sockensortieren, KI beim Palatschinkenschupfen, KI beim Behandeln von KI-Sucht. Dennoch beschleicht mich das Gefühl, dass angesichts der Weltlage die natürliche Vertrottelung gegenüber der künstlichen Intelligenz ihren Vorsprung unbeirrt ausbaut.

Jetzt ließ mich jedoch eine Schlagzeile aufhorchen: „Menschen werden sich dank KI bald mit Tieren unterhalten können“. Das Geräusch, das Elefanten beim Anblick von Menschen von sich geben, wurde bereits entschlüsselt. Es ist übrigens nicht das „Törööö“ von Benjamin Blümchen.

Dr. Dolittle von Kritzendorf

Doch mit einer KI-Tierstimmenübersetzungs-App könnte mein einstiger Traumberuf tatsächlich wahr werden – ich werde der Franz von Assisi vom Wienerwald oder wenigstens ein äußerst regionaler Tierflüsterer – der Dr. Dolittle von Kritzendorf.

Vielleicht wird mir bald eine Taube am Stephansplatz mitteilen, dass sie ganz gezielt auf teure Mäntel kackt. Das ist kein Zufall, das ist Klassenkampf. Gleichzeitig frage ich mich, ob Kommunikation wirklich immer die Lösung ist. Möchte ich jeden Morgen um 4.30 Uhr von der zwischen den Bäumen sitzenden Amsel erfahren: „Guten Morgen! Ich will Sex! Hat jemand Lust? Hört mich keiner? Dann singe ich halt lauter!“