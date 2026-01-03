Klaus Eckel nächtens im Darkroom der Unperfekten

"Bauchspeck ist heilbar“, damit bewirbt derzeit eine Pharmafirma ihre bald marktreife Abnehmpille. Statt einer Spritze soll eine täglich eingeworfene Kapsel die von Vanillekipferln geformte Winterjacken-Statur in eine sommerliche Bikini-Figur verwandeln. Nun gebe ich zu bedenken, eine Gesellschaft voller Slim-Fit-Bodys gefährdet die Helden unserer Kindheit.

Wer will schon im nächsten Asterix-Band einen Obelix sehen, der den Römern seinen Waschbrettbauch präsentiert? Wie unterhaltsam ist ein zaundürrer Garfield, der elegant über die Wäscheleine tänzelt? Und wird aus einer meiner einstigen Lieblingsserien – Dick & Doof – tatsächlich Doof & Doof? In Anbetracht der Weltlage wäre mir da Dick & Dicker lieber. Doch jede Normabweichung wird zur Diagnose Mittlerweile gibt es Behandlungen gegen jede optische Auffälligkeit: Tränensäcke, Altersflecken, Armfaltenerschlaffung, trockene Ohrläppchen, Orangenhaut am Adamsapfel. Ich warte bereits gespannt auf die nächste Schlagzeile: „Große Münder sind heilbar.“ Als Besitzer eines solchen wäre ich die Zielgruppe.