Die Wohnzimmerdisco als letzter Ausweg aus der Krise

Nicht warten. Dass die Ballsaison ohne Bälle zu Ende geht, bringt einen Vorteil: Frau hat nicht nicht ins alte, aber wunderschöne Kleid gepasst. Dasselbe gilt für man und den Smoking. Die Anprobe hätte maximal drei Tage vor dem Ball stattgefunden. Die kleine Lebenskrise wäre perfekt gewesen. Trotzdem, heute ist Valentinstag, morgen Rosenmontag und der Faschingsdienstag folgt darauf. Was tun, wenn die Lokalitäten geschlossen haben? Ein Dinner to go kann niemals das Ausgehen ersetzen. Krapfenessen ist nicht abend-, sondern magenfüllend. Und dass Verkleidung – dem Kindesalter entwachsen – die Sache nicht besser macht, zeigt ein Schwenk durch das Publikum von „Narrisch guat“ : Entdeckt beim Zappen durch die TVthek. Ja, ja Langeweile. Sie macht aber auch kreativ, zumindest die anderen. Eine Freundin, hat für ihr Wohnzimmer eine LED-Discokugel gekauft, für ihren Geburtstag. „Wir feiern jetzt zu zweit, kein Rempeln auf der Tanzfläche, immer die Lieblingsmusik und man muss nicht bis Mitternacht warten, bis es losgeht“, erklärt sie. Gute Idee, vielleicht für heute Abend.