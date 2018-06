Die russischen Wochen

Russland. Nur ein Name, dessen Aussprache eine gewisse Härte unvermeidbar macht. Ein Name zwischen Rollen und Zischen, der Assoziationen erzeugt, Klischees und Vorurteile reflexartig auf endlosen Listen in die Gedankenwelt wuchtet. Riesig ist dieses Land, Ausmaße, die Macht und Mächtigkeit sichtbar machen, mit seiner Geschichte auf dem Schachbrett der Weltordnung entscheidende Züge tat und immer noch tut.

Russisch? Ein Begriff. Einer, der die Herkunft bestimmt, aber oft gebraucht, um Geringschätzung auszudrücken. Damit unterstellt der sich stets überlegen fühlende Mensch des Westens rücksichtlose, von jeder Ethik und Ästhetik befreite Verhaltensmuster, von Wodka durchtränkte Schwermut, zusammengefasst als ein in dunklen Farben gemaltes Feindbild. Klar zeichnet das Vorurteil die Linie zwischen Gut und Böse.