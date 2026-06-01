Der widerwillige Monarch

Am 6. Juni feiert Albert von Belgien Geburtstag. Der bald 92-Jährige ist der erste belgische Monarch, der 2013 freiwillig abgetreten ist. König Albert II. übernimmt nur widerwillig den Thron, den er schon seinem Sohn Philippe übertragen hat.

Vorgänger König Baudouin wünscht es so, denn Alberts Sohn Philippe gilt nur als mäßig begabt. Albert folgt 1993 seinem älteren, kinderlosen Bruder Baudouin als sechster König der Belgier aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha auf den Thron.

Der König der Belgier hat keine politische Macht und nur eine repräsentative Rolle im Staat. Anders als sein Bruder König Baudouin gilt Albert als lockerer Typ. Flotte Motorräder, Autos und die Frauen haben es ihm angetan, was ihm den Spitznamen "Prinz Leichtfuß" einträgt.

Mit der Verlobung mit der temperamentvollen Italienerin Paola Ruffo di Calabria sorgt er für Aufsehen. Am 2. Juli 1959 wird in Brüssel Hochzeit gefeiert.