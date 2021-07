Der Kaffee wird knapp!

Kennen Sie die Filmsatire „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff“? Wenn nicht: Lernen Sie sie kennen, es lohnt sich.

Es gibt da eine Szene, in der die Stewardess den Mitreisenden Hiobsbotschaften überbringen muss: Das Raumschiff ist weit vom Kurs abgekommen, es kollidiert mit Asteroiden, die Navigation ist ausgefallen. Die Passagiere nehmen das alles sehr gleichmütig hin. Dann fragt einer: „Miss, sagen Sie uns auch absolut alles, was los ist?“ Darauf sie: „Nein, nicht ganz. Außerdem ist uns auch der Kaffee ausgegangen.“ Worauf in der Kabine die absolute, hemmungslose Panik ausbricht.

So ähnlich geht es uns auch gerade in unserer unglaublichen Reise auf diesem verrückten Planeten: Das Polareis schmilzt, die Wälder brennen, das Wetter spielt verrückt. Das alles nehmen wir erstaunlich ruhig zur Kenntnis. Jetzt wird aber, infolge des Klimawandels, der Kaffee knapp. Und jetzt? Panik?