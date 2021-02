Der CoolCatClub hat wieder geöffnet

Disco, Disco. Während im eigenen Zuhause bloß alle heiligen Zeiten ein Bar- oder Restaurantbesuch simuliert wird, herrscht in einem anderen des Öfteren Partystimmung. Was mit einer Discokugel im Wohnzimmer begann (berichtet in Mein Sonntag), ist jetzt fast auf professionellen Niveau angelangt. Die Freundin lädt via selbst gemachtem Flyer in den CoolCatClub. Ihren Mann. Und sie überlegt auch, den Besucher vor der Tür warten zu lassen. Es warat wegen des Discofeelings. Noch hat sie das nicht umgesetzt. Es könnte ja sein, dass er abspringt. Obwohl: Die Österreicher und -innen sollten inzwischen gelernt haben zu warten. Die Warterei auf alles Mögliche ist in einem Jahr Pandemie völlig normal geworden.