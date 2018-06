Das National-Team oder der National-Thiem?

Ein des Spanischen mächtiger Wiener Mittelsmann war in Buenos Aires bereits mit dem Geldkoffer unterwegs. Die Spanier mussten vor den letzten Gruppenspielen auf österreichische Schützenhilfe hoffen. Doch die blieb aus.

Für die Spanier sollte die WM 78 schon nach der Gruppenphase zu Ende sein, weil Fixaufsteiger Österreich gegen Brasilien 0:1 verlor. Das Match war grausam langsam. Was weniger an der Lethargie von Herbert Prohaska und Co. als am desolaten Spielfeld lag. Zeitweise flogen im argentinischen Mar del Plata die Rasenstücke höher als der Ball.

Heute im Prater wird sich weder Neymar noch David Alaba über das Geläuf beklagen. Das gepflegte Spielfeld im Happel-Stadion ist aber auch schon alles, was den hohen internationalen Stadion-Ansprüchen noch genügt. Weshalb es durchaus sein könnte, dass das Ländermatch das für lange Zeit letzte im Prater sein wird.