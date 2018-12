Das Klavier beim Postpartner

Und, apropos Post, was ist eigentlich mit den Briefkästen los? Jetzt ist wieder einer verschwunden. Auf der Linken Wienzeile haben sie letztens einen abgenommen. Die Hausverwaltung erlaube keine Briefkästen, heißt es auf Nachfrage. (Erstaunlich, der Briefkasten hing dort Jahrzehnte). Es dürften in den vergangenen Jahren mehrere Hausverwaltungen draufgekommen sein, dass sie keine Briefkästen mögen. 1121 Briefkästen gibt es heute in ganz Wien, 2010 waren es noch 1208.

Man muss allerdings auch sagen: Eine Ikea-Tür passt auch nicht in so ein Postkastel.