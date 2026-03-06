Zahnarztbesuch mit Kindern: Überrumpeln ist die falsche Taktik

Wer Kinder hat, weiß: Der regelmäßige Besuch bei der Zahnärztin rangiert auf der Skala der beliebten Aktivitäten im Minusbereich. Aber es hilft nicht, auch die jungen Beißerchen gehören untersucht, bearbeitet und professionell gereinigt.

Manche können mit (Angst-)Kindern besser umgehen als andere. Da gibt es zum einen die Kategorie „Alte Schule“: Mach’ nur kurz den Mund auf, ich tu’ ganz sicher nichts. Zack, drei Sekunden später ist der Zahn draußen – und das Vertrauen in die Verlässlichkeit ärztlicher Zusagen weg. Es mag beizeiten der einfachere Weg sein. Besser ist sicher ein anderer.