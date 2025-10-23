Entspannung ade: Warum Ferien für Eltern oft stressig sind

Hui, die Herbstferien sind da. Wäre ja nicht so, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gerade neun Wochen frei gehabt hätten. Aber hey, das Leben ist anstrengend, wir chillen wieder mal kollektiv eine Runde. Oder zumindest ist das der Plan, das hehre Vorhaben. Dabei gilt es etliche Befindlichkeiten abzudecken, wenn so viele freie Zeit gefüllt werden will oder ein gemeinsamer Urlaub geplant ist.

Die eine will auf keinen Fall vor Mittag aufstehen, alle Versuche, sie aus den Federn zu locken, verpuffen im Nirvana. Die andere steht um 6 Uhr vor dem Bett und fragt: „Was machen wir heute? Wann geht es los?“? Wenn die dritte schwimmen gehen will, möchten die anderen lieber zum Klettersteig. Der Teenager wird ab 21 Uhr putzmunter, telefoniert, snapt (das ist das, was man auf Snapchat macht), sucht Essen und hinterlässt Berge an Kleidung, Geschirr und Stimmungsschwankungen. Die beiden Jüngeren kippen um diese Uhrzeit schon längst, der Tag war ja lang.