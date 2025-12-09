Sinnvolle Weihnachtsgeschenke: Gutscheine für Hausputz oder Gartenarbeit?

Ein allseits beliebtes Geschenk zu diversen Anlässen sind Gutscheine. Nicht nur jene, die ein Einkaufserlebnis in einem bestimmten Geschäft ermöglichen. Sondern auch solche, die in schönster Handschrift Zugang zu allerhand Dienstleistungen versprechen. Kinder lieben diese Art der Gutscheine. Wenn Eltern einlösen würden, was Kinder auf Zetteln an Hilfstätigkeiten zugesagt haben, hätten wir alle wesentlich weniger Arbeit im Alltag.

Haus putzen (wow, ambitioniert!), Auto waschen (bitte Innenreinigung nicht vergessen, ist fast wichtiger), regelmäßig kochen (Zehnerblock!), Fußmassage (jederzeit), Laub rechen (saisonal), Schuhe säubern (passiert sonst nie) oder für Ordnung sorgen (zu generell: Wo? Wie oft? Welche Zeitspanne?). Und umgekehrt erinnern wir uns bestimmt selbst auch daran, unsere Eltern mit derartigen Versprechen im Namen des großen Schenkens beglückt zu haben. Sollten jene Gutscheine, die ich meinen Eltern im Laufe der Jahre geschenkt habe, jemals auftauchen, bin ich geliefert und kann monatelang nicht am Arbeits- und Sozialleben teilnehmen, so eingespannt werde ich dann sein.