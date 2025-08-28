Kinderfreie Hotels: Was soll die Aufregung?

In Frankreich gehen derzeit die Wogen hoch: Es wird über die Berechtigung kinderfreier Hotels diskutiert, auch auf politischer Ebene. In Österreich gibt es bereits einige Resorts, die Erwachsenen vorbehalten sind. Die Aufregung über diesen Zugang war anfangs groß, Hoteliers berichteten sogar von Vandalenakten. Dabei ist es doch so einfach und alles eine Sache von Angebot und Nachfrage.

Gäbe es das Bedürfnis nach kinderfreien Orten nicht, könnten derartige Unterkünfte nicht überleben, niemand würde dort buchen. Wir waren als Familie mit unseren drei Mädchen soeben in einem wunderbaren Hotel in Südtirol auf Urlaub. Kinder sind dort herzlich willkommen. Ganz oben auf dem Dach gibt es allerdings einen schönen Pool mit Aussicht, eine Sauna und Ruhemöglichkeiten – nur für Erwachsene. Das ist großartig. Da verschwinden immer wieder Elternteile (ja, auch ich), wenn sie durchatmen, einen Gedanken zu Ende denken und kurz Stille genießen wollen.