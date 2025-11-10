Ein Leben im Überfluss: Wie steuern wir gegen?

Der Rucksack ist weg, weil du ihn im Bus vergessen hat? Ärgerlich, aber wir kaufen einen neuen. Das letzte Joghurt aus dem Kühlschrank hat soeben deine Schwester gegessen? Ist ja kein Problem, im Supermarkt gibt es Unmengen davon. Wir holen gleich noch eines. Verzicht und Verlust sind Dinge, die man niemandem wünscht, schon gar nicht den eigenen Kindern. Aber wie lehrt man Kinder, sinnvoll mit Ressourcen aller Art umzugehen, wenn die meisten Dinge im Überfluss vorhanden sind?

Künstliche Verknappung wäre ein Zugang. Aber einer, der sich kaum rational argumentieren lässt. Wir kaufen den neuen Rucksack nicht, damit du in Zukunft besser auf deine Sachen aufpasst. So vielleicht? Spürt sich verkehrt an. Ganz ehrlich, in dieser Thematik einen guten Mittelweg zu finden, finde ich schwierig.