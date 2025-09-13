Der Alltag hat uns wieder. Die ersten beiden Wochen nach Schulstart sind für Eltern besonders herausfordernd. Neben tausend Dingen, die unterschrieben, überwiesen und organisiert werden müssen, gilt es – je nach Anzahl der Kinder – diverse Elternabende zu absolvieren. Betrifft es die Volksschule, sitzt man stundenlang auf Sesseln, auf denen nicht mal die Hälfte des Hinterteils Platz hat. Wer beim Aufruf zur Wahl der Elternvertretung zu kurz in die Luft schaut, hat quasi ein Amt.

Danach geht es darum, den Tagen Struktur zu geben. Hobbys müssen eingetaktet, die Lernzeiten fixiert und das alles mit dem Berufsalltag koordiniert werden. Das ist höchste Management-Kunst, nur unbezahlt. Wenn ich bei uns oder anderen Familien den Kalender inspiziere, in den alle Termine eingetragen werden, denke ich mir: Der Vorstand jedes ATX Unternehmens hat es chilliger.