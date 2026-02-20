Warum fünf Euro für eine Melange billig ist

Die Debatte um die Preise im Kaffeehaus ist noch nicht ausdiskutiert. "Wenn ich ins Café gehe, einen Kaffee trinke und gleich wieder gehe, dann sind vier oder fünf Euro viel“, sagt Stammgast Ingrid. „Aber wenn ich ins Café gehe, um dort in Ruhe die Atmosphäre zu genießen und vielleicht noch die eine oder andere Zeitung zu lesen, dann sind die vier oder fünf Euro eigentlich sehr günstig." (Heftiges Nicken vom Chef.)

Ein entscheidender Faktor ist hier das ungeschriebene Gesetz, wonach ein Gast im Kaffeehaus so lange sitzen darf, wie er oder sie will. Nirgendwo sonst kann man zwei, drei Stunden so günstig im Warmen verbringen wie im Café. Deswegen widersprechen Tischreservierungen im Grunde dem Geist des Kaffeehauses – dann muss man ja zu einer bestimmten Zeit den Tisch räumen.