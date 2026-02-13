Die Debatte um überteuerte Preise auf Tiroler Berghütten ist mit etwas Verspätung jetzt auch im Café angekommen. Der Wirt Tom Waibel, der in Tannheim (Bezirk Reutte) das Gasthaus Fischerhütte betreibt, hatte manchen Kollegen vorgeworfen, „Abzocke“ zu betreiben und damit die ganze Branche in Verruf zu bringen. Als Beispiele führte er eine Berghütte an, in der das Schmalzbrot 14,50 Euro kostet und das große Bier mehr als sieben Euro.

"Dafür muss man nicht auf einen Tiroler Gipfel hatschen", ätzt Stammgast Karl. "Da genügt es, ins Café Landtmann zu gehen. Das liegt zwar nur auf 185 Meter Seehöhe, aber das Krügel kostet trotzdem 7 Euro 20."

Bald entwickelt sich eine lebhafte Diskussion um die Preisgestaltung im Café. Wann ist ein Kaffeehaus zu teuer? Eine Frage, die nicht objektiv beantwortet werden kann: Was für den einen günstig ist, kann für den anderen trotzdem teuer sein. Es geht um ein Gefühl – und dabei spielt der Kaffeepreis jedenfalls eine wichtigere Rolle als der Bierpreis.