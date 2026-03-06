Ein Kaffeehaus ist keine Konditorei

Unlängst verirrte sich eine Touristin ins Café und bestellte Salzburger Nockerl. Klarer Fall von Missverständnis: Erstens sind Salzburger Nockerl grundsätzlich ein Irrtum, und zweitens ergeben sie, wenn überhaupt, nur in Salzburg Sinn. Im Café Kralicek gibt es also natürlich keine Salzburger Nockerl. Buchteln auch nicht, die sind im Hawelka zu Hause.

Überhaupt gibt es nur wenig Süßes, der Chef ist nämlich der Ansicht, dass ein Kaffeehaus keine Konditorei ist. So wie umgekehrt eine Konditorei kein Kaffeehaus ist. (Einzige Ausnahme von dieser Regel ist das Dommayer in Hietzing, das seit vielen Jahren von der Konditorei Oberlaa betrieben wird und seither neben gepflegter Kaffeehauskultur eine exzellent bestückte Mehlspeisenvitrine bietet.)