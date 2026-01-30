Das Kaffeehaus im Dreivierteltakt

Die Ballsaison geht auch an den Kaffeehäusern nicht spurlos vorüber. Nie sieht man dort so viele Abendkleider und Smokings wie in diesen Tagen. Manche schauen, etwas derangiert, ganz in der Früh vorbei, auf einen großen Schwarzen oder ein Reparaturseidl.

Die meisten Ballgäste kommen so gegen acht Uhr abends zum "Vorglühen", damit sie auf dem Ball dann nicht so viel für Getränke ausgeben müssen. Es ist schon vorgekommen, dass Ballgeher im Kaffeehaus hängen geblieben sind und es nie zum Ball geschafft haben. Statt Ball der Kaffeesieder Ball beim Kaffeesieder, quasi.

Genau diese Zielgruppe hat man offenbar im Café Hummel im Blick: Dort fand heuer zum zweiten Mal "der kleinste Ball der Welt" statt. Mit einem Kammerorchester und einer Partyband, mit Tombola und "Taxitänzern" (Tanzpartner für Singles). Der Dresscode des Hummel-Balls ist klassisch (Abendkleidung), das Ballende angenehm früh angesetzt (1.30 Uhr).