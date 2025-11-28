Alles über Wiener Kaffeehäuser

Heute dreht sich im Café alles um ein neues Buch, das ein Stammgast mitgebracht hat. "Kaffeehäuser in Wien" von Christopher Wurmdobler (Falter Verlag, 253 Seiten, € 29,90) ist die großteils neu geschriebene und komplett neu fotografierte Neuausgabe des Kaffeehausführers, den der Autor erstmals 2005 veröffentlicht hat.

Im Café ist man sich einig: Das ist ein Standardwerk. 50 klassische Kaffeehäuser (von wegen Kaffeehaussterben!) werden liebevoll-kundig porträtiert, dazu kommen ausgewählte "Neo-Kaffeehäuser" (von Stein bis Espresso) und Konditoreien (Aïda, Sluka, Oberlaa). Eine wichtige Ergänzung ist ein Kaffeehaus-Glossar, in dem Wurmdobler essenzielle Themen wie den Grant der Ober oder die Positionierung des Kaffeelöffels auf dem Wasserglas erörtert.

Als typischer Kaffeehausbesucher wird der Architekt Gregor Eichinger interviewt, der die Frage nach seinem Stammkaffee nicht beantworten kann. "Es sind ja alle magisch." Dann nennt der das Weidinger, das Goldegg, das Engländer, das Landtmann und das Heumarkt.