Gerechtigkeit für das Café Landtmann

Neulich meldete sich ein Gast zu Wort, der die Debatte der Stammgäste über die Kaffeehauspreise mitbekommen hatte, in der das Café Landtmann (Melange: € 6,90) nicht gut wegkam. "Vorige Woche hat meine Großtante zu einem runden Geburtstag ins Landtmann geladen", erzählte er. "Ich war zuerst nicht begeistert, weil das Landtmann nicht zu meinen Lieblingscafés gehört. Zu viele Touristen, zu teuer. Aber eines muss man ihm lassen: Der Kaffee und der Service waren erstklassig, auf dem Tisch lag ein weißes Tischtuch."

Wirklich beeindruckt war der Mann aber von etwas anderem. "Irgendwann war nur noch ich übrig, und ich fragte den Ober, ob ich noch ein bisschen sitzen bleiben und Zeitung lesen könne. Er sagte darauf nur: ,Wir schließen um 23 Uhr.‘" Im Café Kralicek brandete an dieser Stelle Szenenapplaus auf.