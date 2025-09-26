Der seltsame Zwang zum Synonym

Seit einiger Zeit bemerken die Stammgäste an Ober Fritz eine Veränderung. Er redet so seltsam. Wenn jemand eine Melange bestellt, bringt er ein Heißgetränk, ein Spezialtoast heißt neuerdings gefülltes Röstbrot, ein weiches Ei ist ein ovales Schalentier, statt Bier sagt er alkoholisches Erfrischungsgetränk und statt Sachertorte Schokoladenteigware. Möchte man bei Herrn Fritz einen Tisch reservieren, notiert er neuerdings Möbelstück, seine Kellnergeldbörse nennt er Geldtransporter, und den Kugelschreiber, mit dem er die Bestellungen notiert, bezeichnet er als Schreibmaschine.

Was ist los mit Herrn Fritz? Niemand kann sich erklären, warum der Ober auf einmal klingt wie ein wandelndes Synonymwörterbuch. "Vielleicht hat er in der VHS einen Creative-Writing-Kurs belegt", sagt Stammgast Sabine. "Oder er spielt zu viel Scrabble", vermutet ein anderer.