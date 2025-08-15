Der Gastgarten ist nur selten ein Garten. Das gilt besonders für Kaffeehausgastgärten. Diese befinden sich meist in dicht verbautem Gebiet, wo Bäume rar sind. Im Schatten großer Kastanien zu sitzen, wie das im Biergarten so fein ist, würde zu einem Café aber auch gar nicht passen. Im Grunde ist der Kaffeehausgastgarten nichts anderes als ein Kaffeehaus ohne Dach. Alles ist wie immer, nur luftiger. Raucherinnen und Raucher sitzen natürlich vor allem deshalb so gern draußen, weil sie im Gastgarten rauchen dürfen (noch jedenfalls).

Anders als etwa in Paris – wo einfach grundsätzlich mehr Platz ist – sind die Freibereiche der Wiener Kaffeehäuser meist von überschaubarer Größe. Für das bisschen Terrasse, das Wiener Cafés zu bieten haben, hat sich der Begriff „Schanigarten“ durchgesetzt (angeblich, weil der Ober dem Lehrling einst „Schani, trag den Garten ausse!“ anschaffte). Sein drolliger Name entspricht dem provisorischen Charakter des Schanigartens.