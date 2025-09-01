Café mit Museum

Die Stammgäste des Cafés verreisen nur ungern, weil ihnen in vielen Ländern das Kaffeehaus fehlt. Trotzdem waren die meisten weg und trudeln jetzt nach und nach wieder ein. Sie wirken erholt, haben eine gute Farbe, und auch für das Kaffeehausproblem haben sie eine Lösung gefunden.

Egal, wohin es einen im Urlaub verschlägt: Museen oder Kunsthallen gibt es fast überall. Und wo ein Museum ist, dort ist auch ein Museumscafé. Mit einem Kaffeehaus im engeren Sinn des Wortes hat so ein Café zwar nichts zu tun, aber soll man im Urlaub etwa gar nicht ins Kaffeehaus gehen?? Für manche Stammgäste ist das undenkbar. Zeitungen gibt es keine (die könnte man oft eh nicht lesen), dafür liegen manchmal Ansichtsexemplare von Kunstkatalogen herum – Coffee Table Books halt.