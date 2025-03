Wir leben in reservierten Zeiten. Schuld ist das Internet

Platzangst. Wer heute seinen Platz im Leben finden will, muss rechtzeitig reservieren. Es fängt damit an, dass Kinder am besten noch ungeboren in der Krippe angemeldet werden, damit sie ein Leiberl haben in der Hasenbande oder im Mäusebau. Und es hört sich alles auf, wenn man im Kaffeehaus Wochen vorher reservieren muss.

Im Café Kralicek kann einem das nicht passieren. Reservieren kann man nur einen Tag im Voraus, und höchstens die Hälfte der Tische wird vergeben. „Ein Kaffeehaus, in dem man ohne Reservierung keine Chance auf einen Platz hat, ist ein totes Kaffeehaus“, sagt der Chef. „In ein gutes Café muss man jederzeit reingehen können.“

Slotsicher. Aber es geht ja nicht nur um Tischreservierungen. Fürs Museum muss man sich Monate vorher einen Timeslot sichern (um dann erst recht nichts zu sehen, weil trotz Timeslot viel zu viele Leute drin sind). Für Konzerte oder Sportevents sind die Karten oft binnen Stunden (Minuten, Sekunden) weg.

Schuld ist dieses Internet. Früher wäre es zum Beispiel technisch gar nicht möglich gewesen, sich von Wien aus in einem Pariser Museum für einen bestimmten Tag und eine bestimmte Stunde eine Karte zu kaufen; jetzt braucht es dafür ein paar Klicks. Früher musste man sich physisch zu einer Vorverkaufskasse bemühen, um Karten für ein Rockkonzert, eine Opernvorstellung oder ein Europacupmatch zu erwerben; jetzt gibt es oft gar keine Kassen mehr.

Moment! „Es ist paradox“, fasst ein Stammgast zusammen. „Einerseits hat das Internet es leichter gemacht, Konzertkarten, Hotelzimmer oder was auch immer zu buchen. Aber weil es so leicht ist, wird es andererseits immer schwerer, welche zu kriegen. Schon gar nicht spontan.“

Mentalcoaches und Lebensberaterinnen raten, man solle darauf achten, „im Moment“ zu leben. Das ist sicher gut und richtig. Wahr ist aber auch: Wer nur im Moment lebt, verpasst heute vieles.