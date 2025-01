Wünsch dir was: Das Kaffeehaus wird zum Oval Office

Dekret Service. Die zweite Amtszeit von Donald Trump ist momentan auch im Café Gesprächsthema Nummer eins. Die „Executive Orders“, die Trump gleich am ersten Tag serienweise unterzeichnete, inspirieren die Stammgäste ungemein.

Die Frage ist: Was würden wir per Dekret beschließen, wenn wir es könnten? „Ich würde die Einstellung der gedruckten Wiener Zeitung rückgängig machen“, sagt Stammgast Franz, der täglich sämtliche im Café aufliegenden Tageszeitungen studiert. „Das sind eh viele, aber eben doch eine zu wenig“, sagt er. Außerdem würde er in der AHS nicht nur die vorwissenschaftliche Arbeit wieder einführen, sondern auch Latein zum Pflichtfach in der Oberstufe machen. „Damit die jungen Leute lernen, dass nicht alles im Leben einen direkten Nutzen haben muss.“

Friederike würde verordnen, die EU-Verordnung wieder aufzuheben, die verhindert, dass man die Drehverschlüsse von Plastikflaschen schrauben kann.

Karl würde per Dekret durchsetzen, dass auf der Linie 13A wieder Doppelstockbusse eingesetzt werden. „Und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sollten harte Strafen für den Verzehr von Pizzaschnitten oder Leberkässemmeln und das Telefonieren mit Lautsprecher eingeführt werden.“

Niemand im Café ist übrigens dafür, den ORF abzudrehen. Aber Wünsche gibt es diesbezüglich viele. „Der ORF sollte wieder verpflichtet werden, das Wimbledon-Finale zu übertragen!“, lautet einer davon.

Zauberkräfte. Josefine findet solche Gedankenspiele nicht witzig und sogar ein bisschen geschmacklos. Ihr ist aber trotzdem etwas zum Thema eingefallen. Salto, das Magazin der SOS-Kinderdörfer, hat Kindern im Rahmen der SOS-Kinderstimmenwahl am Ende die Frage „Wünschst du dir sonst noch etwas?“ gestellt. „Alles“, hat einer geschrieben. „Erst um 9 Uhr Schule“ eine andere. Am besten aber gefiel Josefine ein Wunsch, dem sie sich gerne anschließen möchte: „Alle Zauberkräfte“.