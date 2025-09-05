Die Kaffeehausaufsuchkrankheit ist unheilbar

Im Zusammenhang mit der Krise des Café Bräunerhof war im Café Kralicek unlängst von Thomas Bernhard die Rede, weil der Schriftsteller oft im Bräunerhof war. Gestern unterhielt Stammgast Franz die anderen Gäste mit einer kleinen Lesung aus "Wittgensteins Neffe". In der autobiografischen Erzählung, mit der Bernhard seinem Freund Paul Wittgenstein ein Denkmal setzte, findet sich der schöne Begriff Kaffeehausaufsuchkrankheit. „Im Bräunerhof reden mir die Leute zu laut oder zu leise, lüften mir die Kellner zu oft oder zu wenig“, schreibt er. Und überhaupt: „Das typische Wiener Kaffeehaus, das in der ganzen Welt berühmt ist, habe ich immer gehasst.“

Weil ihm die sogenannten Literatenkaffeehäuser besonders zuwider waren, schreibt Bernhard weiter, sei er irgendwann nur noch ins Sacher oder ins Ambassador gegangen, Hotelcafés also, in die sich nur Touristen verirren. Begründung: "Ich ertrage mich selbst nicht, geschweige denn eine ganze Horde von meinesgleichen."