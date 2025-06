Wer unter der Woche ins Café Kralicek kommt, sagen wir um halb zehn in der Früh, findet in der Regel ein gut besuchtes Lokal vor. Die Menschen sitzen entspannt bei Melange und Buttersemmerl, studieren die Tageszeitungen oder unterhalten sich angeregt. Ein Bild für Götter, genau so stellen sich viele den perfekten Vormittag vor.

Das Idyll wird nur von einer profanen Frage getrübt: Was machen all die Menschen um diese Zeit im Kaffeehaus, haben die nichts zu tun?

Zehn Prozent sind Touristen. Zehn Prozent sind Einheimische, die einen freien Tag haben. Weitere zehn Prozent sind Schülerinnen und Schüler, die zumindest behaupten, dass sie gerade eine Freistunde überbrücken. Und der große Rest?