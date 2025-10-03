Der kleine und der große Unterschied

Die Welt neigt zur Unübersichtlichkeit. Um nicht ganz den Überblick zu verlieren, können Kategorien helfen, zum Beispiel Groß und Klein. Es gibt große und kleine Tiere, große und kleine Fische, große und kleine Dummheiten, große und kleine Kinder, große und kleine Sorgen, große und kleine Schwestern und Brüder, große und kleine Biere, große und kleine Sünden.

Es gibt auch große und kleine Unterschiede. Und es kann ein Riesenunterschied sein zwischen Groß und Klein! Zum Beispiel sind ein SUV und ein alter Mini zwar beide Autos, aber es liegen Welten (und ganze Weltanschauungen) dazwischen. Oder: Fragt jemand nach einem kleinen Gefallen, ist das meist eine solche Lappalie, dass die Frage eher rhetorischer Natur ist. Die Bitte um einen großen Gefallen hingegen kann zur Folge haben, dass man sich strafbar macht.