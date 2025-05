Was ist eigentlich ein Caffè Latte?

"Gibt’s im Café Kralicek einen Caffè Latte?", fragt Stammgast Kurt scheinheilig. "Nein, warum?", antwortet der Chef misstrauisch. Herr Kurt hat in der Süddeutschen gerade einen Text gelesen, in dem sich der deutsche Schriftsteller und Literaturkritiker Michael Maar über Phrasen wie den aus dem Englischen ("Thank you for sharing") übernommen Dank fürs "Teilen" und Modewörter wie "proaktiv" mokiert.

Witzigerweise kommt in seiner Argumentation auch das Kaffeehaus vor: "Kleine Sünden bestraft nicht nur der liebe Gott, sondern auch der Wiener sofort", schreibt Maar. "Wer in einem Kaffeehaus einen ,Caffè Latte‘ bestellt, muss damit rechnen, dass der Ober ihn mit einer Geste zur Tür weist: ,Und scho samma wieder draußen!‘ Bei einer Melange oder einem Kaffeetscherl hätte er das Gewünschte höflich serviert."