Es gibt viele Arten, Kaffee zu sagen

Das Wort Kaffee hat viele Gesichter. Der italienische caffè etwa wird kurz und hart ausgesprochen: „Kaffä“, mit Betonung auf dem ä, es klingt fast wie ein Befehl: „Kaffä!“ Und: Wer in Italien einen caffè bestellt, wird wortlos einen Espresso hingestellt bekommen.

Der französische café wird melodiöser, weicher intoniert: „Kafeeee“, mit einem f und ganz langem e. Die Bedeutung ist dieselbe: Auch ein café ist ein Espresso (nur dass er meist nicht so gut schmeckt wie in Italien).

Der englische coffee wird „Køffie“ ausgesprochen, entweder mit nasalem (GB) oder brachialem (USA) Unterton. Briten können damit grundsätzlich wenig anfangen, es ist nicht ihr cup of tea. Für Amerikaner wiederum ist coffee eine Art heiße Cola-Alternative, die grundsätzlich in Pappbechern ausgeschenkt wird.