Ein fröhlicher Morgen im Café

Das Café Kralicek sperrt um halb acht in der Früh auf. Das ist zu dieser Jahreszeit eine sehr spezielle Tageszeit. Später am Tag kann es schon ganz schön heiß werden, aber jetzt ist es noch schön frisch. Durch den Schanigarten weht der kühle Westwind eines typischen Wiener Frühlingsmorgens, und drinnen hat die Schankdirektorin die Kaffeemaschine auf Betriebstemperatur gebracht. Die ersten Melangen drückt sie für die Kellner runter – damit sie in die Gänge kommen, aber schon auch, um zu schauen, ob eh alles passt mit dem Kaffee.

Das ist auch der Moment, an dem Stammgast Klaus auftritt, meist einer der Ersten im Café. Und jedes Mal sagt er: „Ich liebe den Geruch von Koffein am Morgen!“ Cinephile werden erkannt haben, dass der Lieblingsfilm von Herrn Klaus „Apocalypse Now“ von Francis Ford Coppola ist – ein Vietnamfilm, in dem Robert Duvall als durchgeknallter US-Army-Offizier den unsterblichen Satz „Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen“ sagt.