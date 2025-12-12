Ein Hoch auf die Kellnerbrieftasche

Im Café Kralicek ist ausschließlich Barzahlung möglich. Nicht aus irgendwelchen konservativen ("Nur Bares ist Wahres") oder gar steuersparenden Motiven. Sondern, weil der Chef es eleganter findet. "Eine große, dicke Kellnerbrieftasche ist doch ein viel schöneres Objekt als so ein glattes Kartenlesegerät", sagt er. "Noch schöner wäre ein Kassapult, aber dafür ist bei uns leider kein Platz."

Den Kellnern ist Bargeld auch lieber, hauptsächlich wegen des Trinkgelds. "Der Chef ist bei der Abrechnung eh sehr korrekt, so gesehen wäre es wurscht", sagt Ober Franz. "Aber ich mag es nicht, dass das Trinkgeld auf den Cent genau im System ist. Und gefühlsmäßig ist Trinkgeld etwas, das man abends physisch in der Tasche haben möchte." Ein gangbarer Kompromiss wäre, die Rechnung mit Karte und das Trinkgeld bar zu zahlen. Aber das scheitert schon daran, dass Gäste der Generation Apple Pay oft gar kein Bargeld mehr bei sich haben.