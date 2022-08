Beschränkte Kreise

Die Stadt Tulln in Niederösterreich hat viele schöne Sehenswürdigkeiten. Ein Egon-Schiele-Museum, ein Aubad und das zweitgrößte Zuckersilo Europas. Viel Blumenschmuck, die internationale Gartenbaumesse und die Messe Du & das Tier. Den Ex-Skirennläufer und ORF-Kommentator Thomas Sykora, die Fußballerin Nina Burger und den Musiker Voodoo Jürgens.

Vor allem aber hat sie 27 wunderbar kreisförmige Kreisverkehre.

Tulln hat aber keine Chance gegen die englische Stadt Milton Keynes. Die besitzt 130 Kreisverkehre.

Leider ist der Kreisverkehr für künstlerisch wenig gefestigte Charaktere eine Einladung, ihn zu behübschen. In Brunn am Gebirge steht ein Kreisverkehr, in dessen Zentrum eine Hand aus Beton ein Auto gen Himmel reckt.

Kreisverkehre machen den Verkehr schneller und auch sicherer. Sicherer jedenfalls als der „beschränkte Bahnübergang“, von dem der KURIER berichtete.