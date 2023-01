Eine brasilianische Studie hat etwas Interessantes ergeben: Hunde spiegeln das Verhalten ihrer Besitzer wider. Insofern ist es beinahe verwunderlich, dass die Hunde dieser Welt nicht ausschließlich knurrend und bellend durch die Gegend laufen. Wer sich in den sozialen Medien bewegt – oder im Straßenverkehr –, der weiß, dass Menschen immer seltener ihre Aggressionen an die Leine legen (und Beißkorbpflicht für Menschen gibt es ohnehin nicht). Ein dem Autor bekannter Psychiater sagt, das liegt an der sozialen Drängerei: Wir leben auf zu dichtem Raum zusammen, dafür sind wir nicht konstruiert, das macht uns böse.

Im KURIER-Interview spricht der Formel-1-Manager Toto Wolff über seine Psychotherapie: „Wenn man mehr Sensibilität für sein Umfeld entwickelt, ist das eine Art Superkraft. Sich zu hinterfragen und sein gesamtes Tun infrage zu stellen, ist nichts Schlechtes.“

Nicht nur die Hunde wären dankbar dafür.