In einem KURIER-Interview sagte der unlängst gekürte Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger über die Quelle seines Erkenntnishungers:

„Das Wichtigste in der Wissenschaft ist Begeisterung. Und immer das machen, was man gerne macht, was einen interessiert.“ Und kämen dann andere und nennen das Zeitverschwendung, dann antworte man: „Gut. Aber ich mache es trotzdem. Weil ich es spannend finde.“ Und woran erkennt er Talente, das Besondere an Menschen? Zeilinger: „Na, das ist das Leuchten in den Augen.“

Und zum Thema „Verbotenes“ sagte Zeilinger: „Grenzen haben schon einen gewissen Reiz für mich. Wenn mir jemand erklärt, das sei so, deshalb müsse man das so machen, frag ich einfach: Warum?“

Vielleicht brauchen wir mehr Begeisterung und mehr Mut, „warum“ zu fragen. Das verleiht möglicherweise Flügel.und Leuchten in den Augen.